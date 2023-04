Calcio | secondo figlio in arrivo per Neymar | la compagna Bruna Biancardi è in dolce attesa

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Parigi, 19 apr. - (Adnkronos) - Grande gioia per, che diventerà padre per la seconda volta: la fidanzataè ine la coppia ha dato l'annuncio con alcuni scatti sui social. Per l'attaccante brasiliano del Psg una bellissima notizia dopo l'infortunio alla caviglia che lo ha costretto a chiudere la stagione già a febbraio.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Il mancato giallo a #Leao per il calcio alla bandierina è un errore grave. La gestione dei cartellini, con differen… - sportface2016 : Mattia #Perin, il secondo portiere più forte d'Europa - Erfaina1988 : Manca un giallo a #Krunic, uno a #Leao ed uno a #Kim nel primo tempo,( l’altro che prende il difensore per me non c… - inocusimano : @FootballAndDre1 Quindi, secondo il movimento calcio odierno, NO secco a De Zerbi/Motta SI a Conte/Simeone o persin… - My2Tweet : @IlRosso14 @molarolandia @marcoazzi66 Dai piantala, nel calcio ci sono episodi dubbi dove conta il parere dell’arbi… -

Quando c'è da non decidere e da complicarsi la vita, gli italiani, soprattutto nel, sono ... Non avrebbe altrimenti senso leggere da più parti che alla Juve, per patteggiare nelfilone (...Siamo per la flessibilità in uscita a quota 41 chenoi è doverosa'. Poi affronta con una ... Va benissimo per le opere pubbliche, meno per campi die di padel'. Non ha nessun dubbio ...tempo che riprende sugli stessi ritmi del primo, un Napoli che attacca e un Milan che riparte in contropiede. Gli azzurri trovano l'opportunità di pareggiare all'ottantaduesimo con un...

Calcio: secondo figlio in arrivo per Neymar, la compagna Bruna ... Il Tirreno

Parigi, 19 apr. – (Adnkronos) – Grande gioia per Neymar, che diventerà padre per la seconda volta: la fidanzata Bruna Biancardi è in dolce attesa e la coppia ha dato l’annuncio con alcuni scatti sui s ...Blog Calciomercato.com: Talvolta il calcio ha le cadenze drammatiche di una tragedia greca. Pochi attimi primi Leao fa fallo di rigore su Osimehn, tipico degli attaccanti che ...