Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : La #Juve perde di corto muso -gol di #Defrel-una partita che i bianconeri di #Allegri hanno giocato con poche idee… - sportface2016 : #SassuoloJuventus 1-0, #Allegri: 'Dovevamo vincere per andare a +11 e +9 su #Milan e #Inter e così non è stato' - ParliamoDiNews : Calcio: Sassuolo. Lopez “Sorpreso da serie A, livello è altissimo” - SassuoloUS : Sassuolo Calcio e sostenibilità ecologica, ?? un altro passo verso il futuro! ?? Avviata la partnership con Adriatic… - AlfredoPedulla : RT @tvdellosport: Leggi l’editoriale di Alfredo Pedullà su?? -

"Qui i centrocampisti hanno la possibilità di crescere molto"(MODENA) - "Prima di arrivare in serie A mi ero fatto un'idea sbagliata delitaliano. Tutti mi dicevano che era un campionato molto tattico ma sono rimasto sorpreso da quanto lo sia ...Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per l'incontro in Portogallo: assente Kean ma ci sono due recuperi rispetto alla sfida di campionato con il(De Sciglio e Alex Sandro).Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici suldi oggi ricordando che ogni ... consecutivi: quello rimediato all'Olimpico contro la Lazio e quello contro il. Senza la ...

Sassuolo, rissa nel calcio giovanile, arrivano i carabinieri modenaindiretta.it

La Juventus gioca domani in Portogallo sul campo dello Sporting Lisbona per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. I bianconeri devono difendere il successo di 1-0 ottenuto nella pa ...L'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso noto l'elenco delle designazioni arbitrali in vista della trentunesima giornata di Serie A. Di seguito la lista completa: il big match Juve-Napoli va a ...