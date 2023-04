(Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - “Normalmente c'è la federazione oggi assente e lache per prassi partecipa con una duplice veste di affiancamento alle procure e in termini di diritto e legittimità. Nel perimetro dei miei poteri nei confronti dellafederale, dal mio punto di vista non ho rilievi che possono esser mossi e fare miei. Mi sento di dire che l'operato dellaè stato corretto e recepito dalla corte federale di appello neldi revocazione”. Lo ha detto nel suo intervento iltoredello Sport Ugo Taucer durante il Collegio di Garanzia presso il Coni sul -15 allantus. "Mi sento di affermare che le motivazioni di controparte non colgono il punto, riterrei di confermare l'ipotesi accusatoria e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Sorpresa: la Procura chiede il rinvio alla Corte, la #Juve chiede l'annullamento - sportface2016 : #Napoli, si muove la Procura sul caso #Osimhen: Guardia di Finanza nella sede della #Turris - sportface2016 : Udienza #Juventus, il procuratore generale dello sport: 'Ok lavoro Procura #Figc, ma serve un nuovo giudizio della… - VlnN94 : RT @Gazzetta_it: Sorpresa: la Procura chiede il rinvio alla Corte, la #Juve chiede l'annullamento - ArturoDb72 : RT @Gazzetta_it: Sorpresa: la Procura chiede il rinvio alla Corte, la #Juve chiede l'annullamento -

... ma 'si parla solo di un contesto generico, tanto che la revocazione chiesta dalladoveva essere inammissibile'. Continua chiedendo al Collegio se 'davvero ci siano stati i fatti nuovi che ...... "Non ho rilievi che posso muovere allafederale, rinvio alla corte per una nuova valutazione" Il procuratore generale Taucher: 'Non ho rilievi che posso muovere allafederale, ...... si era recato all'estero per assistere alla partita didella squadra del cuore impegnata ... Al termine delle indagini di polizia giudiziaria, ladella repubblica reatina, ha ritenuto che ...

Calcio: Procura generale su -15 Juve, 'rinvio per nuovo giudizio' Gazzetta di Reggio

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Normalmente c’è la federazione oggi assente e la procura generale che per prassi partecipa con una duplice veste di affiancamento alle procure e in termini di diritto e le ...Non si è invece costituita in giudizio la Figc, dunque la controparte della Juventus sarà la procura generale dello sport tramite il prefetto, Ugo Taucer. L'udienza si aprirà con una questione ...