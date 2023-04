Calcio: Neymar presto di nuovo papà, Bruna Biancardi in dolce attesa (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'attaccante del Psg e del Brasile ha già un figlio avuto dall'ex fidanzata ROMA - L'attaccante del Psg Neymar e la sua compagna, Bruna Biancardi, hanno annunciato che diventeranno presto genitori. "... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'attaccante del Psg e del Brasile ha già un figlio avuto dall'ex fidanzata ROMA - L'attaccante del Psge la sua compagna,, hanno annunciato che diventerannogenitori. "...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Neymar presto di nuovo papà, Bruna Biancardi in dolce attesa - serieB123 : Neymar aspetta il secondo figlio. Chi sono le madri, - sportli26181512 : Neymar, secondo figlio in arrivo: la fidanzata Bruna Biancardi è in dolce attesa. FOTO: Grande gioia per il campion… - DanielsH796 : @AnStorti @Amogabbia @NandoPiscopo1 @Turin_Rossonero Parlavo di tecnica di base da fenomeno (Neymar). Poi ovvio che… - massidanu : @Mamoziocag8 @CalcioPillole Chi avrebbe previsto, oppure, Chi ha previsto Liverpool e Chelsea fuori dalle coppe anc… -