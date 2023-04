(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il sindaco di Firenze in vista del match di Europa League: "Tenere alta l'attenzione" FIRENZE - "Ci siamo sentiti col Prefetto di Firenze, c'è stato anche un incontro l'altro ieri. Ho chiesto anche al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIRENZE - Il sindaco Nardella: 'Viola Park? La fine dei lavori è vicina' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIRENZE - Il sindaco Nardella: 'Viola Park? La fine dei lavori è vicina' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIRENZE - Il sindaco Nardella: 'Viola Park? La fine dei lavori è vicina' - apetrazzuolo : FIRENZE - Il sindaco Nardella: 'Viola Park? La fine dei lavori è vicina' - napolimagazine : FIRENZE - Il sindaco Nardella: 'Viola Park? La fine dei lavori è vicina' -

Lo ha detto a Toscana tv il sindaco Darioin merito ai problemi di ordine pubblico collegati all'arrivo nelle prossime ore a Firenze di circa duemila tifosi polacchi che domani seguiranno la ...... prima il Ravenna che sfiora il terzo gol su una mischia scaturita da und'angolo, poi al 82'... Ravaioli, Maini, Fusco, Scalini, Ronchi, Caprioni (77' Piva), Rrapaj, Eleonori (69'), ...... un centro polifunzionale in cui troverebbero spazio anche un nuovo impianto per ile un'... Il 4 aprile i sindaci Dario(Firenze) e Massimo Brugnaro (Venezia) hanno quindi incontrato il ...

Calcio: Nardella "Tranquillizzato da Piantedosi su arrivo tifosi Lech ... Lo Speciale

Intervenuto stamani a Toscana TV, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha risposto alle parole di ieri di Joe Barone sulla questione stadio: "Stiamo lavorando insieme da molte settimane.Il Ravenna per la seconda volta in questo campionato vince il derby, supera in classifica la banda di mister Graffiedi e mette i titoli di coda al match ...