Calcio | Mourinho | ' domani decido se gioca Dybala'

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - "Non so se puòre dal primo minuto,". Così l'allenatore della Roma Joséin merito alla presenza di Paulodal 1' contro il Feyenoord, ritorno dei quarti di finale di Europa League. "Voi avete visto quindici minuti di torello -aggiunge il tecnico portoghese in conferenza stampa rivolgendosi ai giornalisti-. Dopo abbiamo fatto organizzazione tattica a bassa intensità e abbiamo deciso di dare a Paulo altre 24 ore per capire se puòre o no.faremo qualcosa di intenso per capire se scende in campo dal 1' o va in panchina".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Damascelli su #IlGiornale: #Mourinho lancia insinuazione sulla #Juventus e sul calcio italiano, ma dimentica la vic… - sportface2016 : #Cassano una furia contro #Mourinho: 'Livaja? Non le ho mai prese da nessuno, chi ha fatto la spia un coniglietto.… - sportface2016 : #Cassano, attacco durissimo a Mourinho alla Bobo TV: 'Io sono amato a Roma. Lui è scarso con un calcio osceno. Quan… - sportli26181512 : Mourinho: “Voglio 67 mila giocatori. Dybala? Domani capiremo se può giocare”: Mourinho: “Voglio 67 mila giocatori.… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Europa League: Mourinho, 'deciderò domani se giocherà Dybala' Il tecnico della Roma: 'Abraham? E' sempre positivo in gruppo' -

Lo ha detto Joséin conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Feyenoord. Parlando invece dei tanti pali colpiti in stagione ha aggiunto: "Eppure siamo una squadra difensiva...ma ...Lo ha detto l'allenatore della Roma, José, in conferenza stampa alla vigilia del Feyenoord in Europa League: 'Non importa se segneremo due o più gol al Feyenoord a inizio partita o alla fine,...... in programma giovedì 20 aprile allo stadio Olimpico (d'inizio alle ore 21). I giallorossi, ... Il tecnico Josérisponderà alle domande dei cronisti insieme al centrocampista Bryan ...

In Inghilterra celebrano Mourinho: "Come Ancelotti…" Corriere dello Sport

Queste le parole di Josè Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Feyenoord. Nelle top 5 leghe europee la Roma ha preso più legni di tutti. Nel corso della stagione si è sentit ...Roma, 19 apr. – (Adnkronos) – “Non so se può giocare dal primo minuto, decido domani”. Così l’allenatore della Roma José Mourinho in merito alla presenza di Paulo Dybala dal 1' contro il Feyenoord, ri ...