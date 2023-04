Calcio | Juventus - Napoli a Fabbri | per Atalanta - Roma c' è Irrati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? Calciopoli, l’Inter e l’accordo segreto con gli arbitri: Report clamoroso - ZZiliani : L’insulto razzista è catartico, cioè liberatorio e purificatore, e chi lo riceve deve mostrare senso dell’umorismo.… - sportface2016 : Ivan #Zazzaroni: 'Tutto mi fa pensare che i 15 punti verranno restituiti alla #Juventus' - fisco24_info : Serie A: Juventus-Napoli a Fabbri, per Atalanta-Roma c'è Irrati: Lazio-Torino affidata a Ghersini, Chiffi dirigerà… - Aquila6811 : RT @sportface2016: DIRETTA LIVE - #Juventus, giornata di udienze: al Collegio di Garanzia dello sport si decide sul -15, alla Corte d'Appel… -

La, dopo la sofferta vittoria casalinga, è ospite dello Sporting Lisbona con la possibilità di giocare per la qualificazione con due risultati su tre. I bianconeri però, vincenti nelle ...Sarà Michael Fabbri di Ravenna a dirigere- Napoli, big match della 31/a giornata di campionato in programma domenica 23 aprile alle 20.45. L'anticipo di sabato 22, alle 18, Lazio - Torino, sarà affidata a Davide Ghersini di Genova, ...Quest'anno ha diretto i match d'andata con lae Napoli e la gara con la Sampdoria vinta 3 -... " Non all'altezza del bel". Irrati in quel caso era al Var e non richiamò Guida per un ...

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Sarà Michael Fabbri di Ravenna a dirigere Juventus-Napoli, big match della 31/a giornata di campionato in programma ...Allenamento di rifinitura per la Juventus in vista della trasferta di domani a Lisbona contro lo Sporting, per il ritorno dei quarti di finale di Europa League con i bianconeri che partiranno con un ...