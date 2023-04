Calcio | Immobile | ' grazie a tutti | il peggio è passato'

(Di mercoledì 19 aprile 2023) "peri messaggi pieni d'amore che ci avete mandato e soprattuttoai dottori agli infermieri che in questi giorni hanno fatto il possibile per farci stare bene". Con un post ed una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Incidente #Immobile, parla un tassista al Messaggero: 'Quel semaforo da giorni presentava anomalie. Per me è davver… - tuttosport : ?? #Immobile commuove dopo l'incidente: foto, messaggio e reazioni social - sportli26181512 : Immobile dopo l'incidente con il tram: 'Il peggio è passato, andiamo avanti': Immobile ha postato su Instagram una… - stefano_gatto97 : RT @fanpage: Lo spavento è passato! La famiglia Immobile è di nuovo a casa - fanpage : Lo spavento è passato! La famiglia Immobile è di nuovo a casa -

Ciro, la prima foto con le figlie dopo l'incidente: 'Il peggio è passato, ora vogliamo ... E mancherà a tutti i tifosi delpugliese, tutti quelli con cui almeno una volta ha esultato.Con un post ed una foto di famiglia su Instagram, Ciro, ringrazia tutti compresi i medici che lo hanno curato dopo l'incidente automobilistico con due delle sue figlie. "Possiamo dire che il ...CLASSIFICA SERIE A 1.NAPOLI 75 ( Champions League ) 2. Lazio 61 ( Champions League ) 3. Roma 56 ( Champions ...DI SERIE A) Cremonese - Empoli 1 - 0 (Dessers 4 ) Spezia - Lazio 0 - 3 (...

“Incidente Immobile: il semaforo verde non funzionava da giorni” Corriere dello Sport

Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - "Grazie per tutti i messaggi pieni d’amore che ci avete mandato e soprattutto grazie ai dottori agli infermieri che in questi giorni hanno fatto il possibile per farci st ...Con un post ed una foto di famiglia su Instagram, Ciro Immobile, ringrazia tutti compresi i medici che lo hanno curato dopo l'incidente automobilistico con due delle sue figlie. "Possiamo dire che il ...