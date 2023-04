Calcio: Gravina, 'per violenze su arbitri previsti anche punti di penalizzazione' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - "violenze sugli arbitri? Abbiamo raddoppiato tutte le sanzioni edittali, inserendo una novità: nel caso in cui ad aggredire arbitri siano coinvolti dirigenti, sono previsti dei punti di penalizzazione in capo alla società, minimo due punti". Così il presidente della FederCalcio Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale tenutosi oggi a Roma. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - "sugli? Abbiamo raddoppiato tutte le sanzioni edittali, inserendo una novità: nel caso in cui ad aggrediresiano coinvolti dirigenti, sonodeidiin capo alla società, minimo due". Così il presidente della FederGabriele, al termine del consiglio federale tenutosi oggi a Roma.

