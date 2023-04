Calcio: Gravina, 'costituita divisione professionista femminile' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - "E' stato affrontato il tema del professionismo del Calcio femminile. Costituiamo una divisione professionistica che è l'anticamera della Lega. Il Calcio femminile comincia ad acquisire con questa divisione professionistica una sua vera e propria autonomia". Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio Federale di oggi a Roma. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - "E' stato affrontato il tema del professionismo del. Costituiamo unaprofessionistica che è l'anticamera della Lega. Ilcomincia ad acquisire con questaprofessionistica una sua vera e propria autonomia". Lo dice il presidente della Figc, Gabriele, al termine del Consiglio Federale di oggi a Roma.

