Calcio: Giroud rinnova il contratto col Milan (Di mercoledì 19 aprile 2023) Olivier Giroud e Milan ancora insieme: il giocatore francese rinnova il proprio contratto con i rossoneri annunciando il prolungamento del proprio legame con il club. Poche righe da parte della ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Olivierancora insieme: il giocatore franceseil propriocon i rossoneri annunciando il prolungamento del proprio legame con il club. Poche righe da parte della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Il rigore di #Giroud in #NapoliMilan fa discutere, ma ecco cosa dice realmente il regolamento #IFAB e le disposizio… - sportface2016 : MOVIOLA - #MilanNapoli, #Meret ipnotizza #Giroud dal dischetto. Ma il rigore era da ripetere, Juan #Jesus entra pri… - Eurosport_IT : IL MILAN VOLA IN SEMIFINALE ??????? Giroud prima e Maignan dopo guidano i rossoneri al passaggio del turno ?? Osimhen… - Luxgraph : Milan, è ufficiale: Giroud rinnova con i rossoneri - Aquila6811 : RT @capuanogio: ?? L'#IFAB chiarisce la corretta interpretazione del rigore non ripetuto di #Giroud in #NapoliMilan. Confermando quanto sc… -