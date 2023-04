Calcio: Figc. Cori contro Lukaku, accolto ricorso Juve,riaperta la Curva (Di mercoledì 19 aprile 2023) contro il Napoli regolarmente aperto il settore 'Tribuna sud primo anello' dell'Allianz Stadium ROMA - La Juventus potrà contare anche sui tifosi della Curva nella sfida casalinga di domenica sera ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023)il Napoli regolarmente aperto il settore 'Tribuna sud primo anello' dell'Allianz Stadium ROMA - Lantus potrà contare anche sui tifosi dellanella sfida casalinga di domenica sera ...

