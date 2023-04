Calcio: Europa League, Roma missione 'remuntada' contro il Feyenoord (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - Servirà la Roma vista all'Olimpico contro Salisburgo e Real Sociedad per centrare la terza semifinale europea consecutiva. contro il Feyenoord, capace di sconfiggere i giallorossi 1-0 nell'andata giocata in Olanda, avanti il segno 1 proposto a 1,85 su William Hill, sale a 3,50 il pareggio - come nell'unico precedente italiano - tra le due squadre con il colpo olandese visto a 4,50. Nelle cinque partite a eliminazione diretta nella competizione solo No Goal per la Roma, esito in pole anche giovedì sera a 1,66 sul Goal fissato a 2,10. Per quanto riguarda invece il risultato esatto, il terzo 2-0 casalingo consecutivo in Europa dei giallorossi, che varrebbe la qualificazione, si gioca a 8 volte la posta. La Juventus, dopo la sofferta vittoria ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023), 19 apr. - (Adnkronos) - Servirà lavista all'OlimpicoSalisburgo e Real Sociedad per centrare la terza semifinale europea consecutiva.il, capace di sconfiggere i giallorossi 1-0 nell'andata giocata in Olanda, avanti il segno 1 proposto a 1,85 su William Hill, sale a 3,50 il pareggio - come nell'unico precedente italiano - tra le due squadre con il colpo olandese visto a 4,50. Nelle cinque partite a eliminazione diretta nella competizione solo No Goal per la, esito in pole anche giovedì sera a 1,66 sul Goal fissato a 2,10. Per quanto riguarda invece il risultato esatto, il terzo 2-0 casalingo consecutivo indei giallorossi, che varrebbe la qualificazione, si gioca a 8 volte la posta. La Juventus, dopo la sofferta vittoria ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Mattia #Perin, il secondo portiere più forte d'Europa - lapoelkann_ : E’ meraviglioso dimostrare che si può competere, essere strenui rivali ma con grande signorilità, rispetto e amore!… - sportface2016 : #FeyenoordRoma, #Pinto: 'Noi in pole position per #Aouar? Speriamo di non esserlo come la #Ferrari, che poi non arr… - Rata30S : 2 possibilità - Benfica che fa la più grande impresa della storia sportiva e elimina l Inter alla scala del calci… - ansacalciosport : Europa League: Juventus targata Di Maria punta lo Sporting. Roma effetto Olimpico per rimontare il Feyenoord | #ANSA -