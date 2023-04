Calcio: Europa League, per bookie Juve favorita per il passaggio del turno contro lo Sporting (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - Obiettivo en plein per le squadre italiane impegnate in Europa e Conference League. I risultati dell'andata permettono a Roma, Juventus e Fiorentina di sperare nel passaggio del turno. I giallorossi, sconfitti una settimana fa in Olanda contro il Feyenoord, sono chiamati alla rimonta: le quote Snai sono dalla parte di Mourinho, con l'«1» nei 90 minuti a 1,85. Seguono il pareggio a 3,60 e il «2» a 4,50. Per il passaggio del turno, invece, le quote si capovolgono visto il vantaggio – seppur minimo – del Feyenoord: olandesi in semifinale a 1,65, giallorossi a 2,25. Almeno nelle previsioni, sembra più una partita da Under: massimo due gol nei tempi regolamentari a 1,70, con l'Over a 2,05. Più equilibrio tra Goal (1,88) e No ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - Obiettivo en plein per le squadre italiane impegnate ine Conference. I risultati dell'andata permettono a Roma,ntus e Fiorentina di sperare neldel. I giallorossi, sconfitti una settimana fa in Olandail Feyenoord, sono chiamati alla rimonta: le quote Snai sono dalla parte di Mourinho, con l'«1» nei 90 minuti a 1,85. Seguono il pareggio a 3,60 e il «2» a 4,50. Per ildel, invece, le quote si capovolgono visto il vantaggio – seppur minimo – del Feyenoord: olandesi in semifinale a 1,65, giallorossi a 2,25. Almeno nelle previsioni, sembra più una partita da Under: massimo due gol nei tempi regolamentari a 1,70, con l'Over a 2,05. Più equilibrio tra Goal (1,88) e No ...

