Calcio | cordoglio della Figc per Ndione Souleymane | portiere 19enne ucciso da un malore

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Lae il Settore Giovanile e Scolastico si uniscono al dolorenuova vera famiglia di, l’ASD Rinascita Refugees di Cupertino, in provincia di Lecce. La squadra salentina affronta il campionato federale di prima categoria con una formazione fatta quasi interamente da rifugiati:, deceduto a soli 19 anni, ne era il. Ildi origini senegalesi è stato portato via da un: la mattina del 18 aprile è stato trovato morto nel letto di casa di suo zio, a Milano, dov’era andato a trascorrere un mese prima di fare ritorno in Salento. Il giovane era atteso per giocare nella formazione multietnica composta da calciatori richiedenti asilo e ospiti del progetto Sprar. ...

Così si legge in una nota apparsa sul sito ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in riferimento alla prematura scomparsa - dovuta ad un malore - del 19enne di origini senegalesi.

