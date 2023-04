Calcio: Antitrust, via libera a linee guida Serie A su vendita diritti partite live su siti di betting (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - Via libera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alle linee guida per la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi, proposte per un periodo di cinque stagioni sportive, trasmesse della Lega Nazionale Professionisti Serie A. Nelle linee guida, riporta Agipronews, si legge che "la Lega Calcio Serie A si riserva di commercializzare i diritti di betting", sia "a livello nazionale che internazionale", fermo quanto disposto dal Decreto Dignità, con "modalità scelte a discrezione della Lega Calcio Serie A". Per 'diritti di betting', si legge ancora nelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - Viadell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alleper la commercializzazione in forma centralizzata deiaudiovisivi, proposte per un periodo di cinque stagioni sportive, trasmesse della Lega Nazionale ProfessionistiA. Nelle, riporta Agipronews, si legge che "la LegaA si riserva di commercializzare idi", sia "allo nazionale che internazionale", fermo quanto disposto dal Decreto Dignità, con "modalità scelte a discrezione della LegaA". Per 'di', si legge ancora nelle ...

