Calabria | il gesto pazzesco con Kvaratskhelia | cosa non avete visto | Guarda

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Passa il Milan, il Napoli è fuori. Questo il verdetto dei quarti di finale di Champions League. I rossoneri di Stefano Pioli infilano una grande partita e vengono raggiunti al Maradona soltanto nei minuti di recupero della ripresa: finisce 1-1 ed è tripudio rossonero. E tra chi ha deluso, nel Napoli, c'è per certo Khvicha, il fenomeno georgiano che tra andata e ritorno non è mai riuscito a lasciare il segno, nonostante la minaccia continua che ha rappresentato per la difesa avversaria. Nel match di ieri sera, poi,ha dovuto fare i conti con un Davidesontuoso: il capitano del Milan ha giocato una partita in marcatura quasi perfetta. A pesare come un macigno, sul georgiano, il calcio di rigore fallito all'82esimo minuto di gioco, penalty concesso per fallo di mano di Tomori, parato da un ...