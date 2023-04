Cade da barella e muore in ospedale a Pozzuoli | oggi l’autopsia

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ attesa perdella donna ischitana morta innei giorni scorsi dopo essere caduta da unamentre era ricoverata all’Rizzoli di Ischia. La donna, di 86 anni, ad inizio aprile aveva accusato forti dolori inguinali tali da richiedere il ricorso alle cure dei sanitari dell’isolano; qui, nel corso degli accertamenti, sarebbe caduta dallariportando una emorragia celebrale talmente grave da dover essere trasferita in elicottero presso la struttura ospedaliera flegrea. La donna, trasportata in coma farmacologico, dopo alcuni giorni di agonia è deceduta ma intanto i suoi familiari avevano sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di Casamicciola Terme per quanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MichaelDones91 : @Inter_en Barella non cade, rimbalza. - vlahovismopuro : @Juveatrestelle . Compagno di Lautaro e barella . Gli toccano il tallone sinistro e trascina la gamba destra e cade… - vlahovismopuro : @GiuSette7 Toccato il tallone sinistro. Trascina la gamba destra e cade tarantolato dopo 1 ora. Il compagno di squa… - Steno75sr : #InterMonza Onana 6 Darmian 5.5 De Vry 6 Bastoni 5 Dunfries 3 Barella 4.5 Asllani 5.5 Mikit 5 Gosens 5 Correa 4 Lu… - Avantzexlabassa : @mantegazziani Campionato Eccellenza anno 2005, il centravanti avversario ad ogni minimo contatto cade e urla, un m… -

A salvarla sono stati i vigili del fuoco che l'hanno sistemata su unaissata poi sull'elicottero del 118. L'allarme lo ha lanciato il fidanzato 25enne della donna rimasta ferita ma che non ...L'Interancora in campionato. Contro il Monza arriva, infatti, la terza sconfitta consecutiva in casa. ...6: Prova fatta di alti e di bassi. Ci mette come sempre l'anima, ma la giocata che ...L' Interancora in campionato ed è costretto a vedere messa sempre più in bilico la propria possibilità ...6: Gioca un'infinità di palloni, ma sempre senza grandi ideo o calbi di passo. ...

Cade da barella e muore in ospedale, oggi autopsia - Campania Agenzia ANSA

E' attesa per oggi l'autopsia della donna ischitana morta in ospedale a Pozzuoli nei giorni scorsi dopo essere caduta da una barella mentre era ricoverata all'ospedale Rizzoli di Ischia. (ANSA) ...A salvarla sono stati i vigili del fuoco che l’hanno sistemata su una barella issata poi sull’elicottero del 118. L’allarme lo ha lanciato il fidanzato 25enne della donna rimasta ferita ma che non ...