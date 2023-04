Cade con il monopattino: Peppe muore a 41 anni (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Un uomo di 41 anni, Giuseppe Clemente, ha perso la vita in seguito a un incidente con il monopattino. Il dramma è avvenuto intorno alle 16 di ieri, martedì 18 aprile, nei... Leggi su today (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Un uomo di 41, Giuseppe Clemente, ha perso la vita in seguito a un incidente con il. Il dramma è avvenuto intorno alle 16 di ieri, martedì 18 aprile, nei...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Il mistero dei morti in eccesso ??? Tra un mese Conte avvia l’operazione anti Schlein ??? Con la «… - Miky3881 : RT @GabrieleIuvina1: A questo punto, solo gli Stati Uniti possono salvare l'indipendenza dell'Ue, assicurando l'autonomia di Taiwan anche c… - AseroGiovanna : RT @BrunoIncazzato: Dopo dicono io voglio la mia libertà,quale? Quella di andare in mezzo ad un bosco con una moto da cross,a rompere i cog… - Cerrezio_FC : @Scacciavillani Anche vero che ci andarono dopo il crollo del governo serbo. Se Putin non cade o vine sostituito ma… - marcocangoni81 : RT @BrunoIncazzato: Dopo dicono io voglio la mia libertà,quale? Quella di andare in mezzo ad un bosco con una moto da cross,a rompere i cog… -