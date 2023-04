Cacciatori: «La morte della Ituma è una sconfitta per tutti» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Corriere della Sera intervista oggi l’ex pallavolista Maurizia Cacciatori sulla morte di Julia Ituma, la giovane promessa della pallavolo italiana che si è, presumibilmente, molta la vita in Turchia pochi giorni fa. «È una cicatrice profonda per tutta la societa?, spesso troppo indaffarata per ascoltare il grido d’allarme delle nuove generazioni, ancora segnate dai due anni di pandemia». È una sconfitta secondo la Cacciatori che urla il suo dolore per Julia come per tutti i ragazzi «sconfitta. Come tutti coloro che amavano Julia, che vedevano in lei il futuro della pallavolo italiana e che piu? in generale hanno a cuore l’avvenire dei giovani di oggi. Sono tanto vicina a sua mamma e alla sua ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il CorriereSera intervista oggi l’ex pallavolista Mauriziasulladi Julia, la giovane promessapallavolo italiana che si è, presumibilmente, molta la vita in Turchia pochi giorni fa. «È una cicatrice profonda per tutta la societa?, spesso troppo indaffarata per ascoltare il grido d’allarme delle nuove generazioni, ancora segnate dai due anni di pandemia». È unasecondo lache urla il suo dolore per Julia come peri ragazzi «. Comecoloro che amavano Julia, che vedevano in lei il futuropallavolo italiana e che piu? in generale hanno a cuore l’avvenire dei giovani di oggi. Sono tanto vicina a sua mamma e alla sua ...

