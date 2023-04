“Butta via tutto il passato”. Cristina Scuccia, pesanti critiche da una ex collega (Di mercoledì 19 aprile 2023) Personaggi tv. Le polemiche sul percorso di vita di Cristina Scuccia stanno facendo discutere l’opinione pubblica. Dopo aver dedicato molti anni alla vita monastica, la cantante ha deciso di abbandonarla per intraprendere la carriera musicale e televisiva. Eccola infatti che la vediamo approdare lunedì scorso sull’Isola dei Famosi. Leggi anche: Suor Cristina cambia vita e si racconta senza freni: tutto sulla sua prima volta Leggi anche: Suor Cristina si toglie il velo: scoppia la bufera sui social Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi Ecco infatti che le scelte di Cristina Scuccia, non sono state apprezzate da Suor Anna Alfieri, membro del Consiglio Nazionale scuola della CEI e Cavaliere al Merito della Repubblica ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 19 aprile 2023) Personaggi tv. Le polemiche sul percorso di vita distanno facendo discutere l’opinione pubblica. Dopo aver dedicato molti anni alla vita monastica, la cantante ha deciso di abbandonarla per intraprendere la carriera musicale e televisiva. Eccola infatti che la vediamo approdare lunedì scorso sull’Isola dei Famosi. Leggi anche: Suorcambia vita e si racconta senza freni:sulla sua prima volta Leggi anche: Suorsi toglie il velo: scoppia la bufera sui socialall’Isola dei Famosi Ecco infatti che le scelte di, non sono state apprezzate da Suor Anna Alfieri, membro del Consiglio Nazionale scuola della CEI e Cavaliere al Merito della Repubblica ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mareluna2022 : 14/12 Micol va via dal cortiletto e si butta nel suo letto, coperta da mille cuscini. Mentre Edoardo sigla il tutt… - supernormix : @anzianazozzona @bellasospe89787 @Termy73 nn si butta mai via niente.......???? - AdalucDe : @lucianoghelfi @PosteItaliane butta via - Mambocabrio : @CpPatrizia Si lecca e non si butta via nulla ???????????????? - alda7069 : Boni. Dovevamo esserci anche noi, ma poi avevamo da finire il sugo del giorno prima. Non si butta via nulla. (A&… -