Bus in fiamme a Roma: paura a Montesacro (FOTO) (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ancora un autobus in fiamme a Roma. Dopo alcune settimane di tregua, nella serata di oggi, mercoledì 19 aprile, un bus Atac della linea 90 è andato improvvisamente a fuoco mentre attraversava piazza Monte Baldo, a Monte Sacro, a poca distanza dalla sede del III Municipio. Le fiamme sono divampate sul retro del mezzo pubblico, nel vano motore. L’autista, accorgendosi del rogo, si è fermato immediatamente, evitando problemi ai passeggeri. Colonna di fumo e problemi alla circolazione Sul posto sono intervenuti, su richiesta dello stesso autista, i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, che hanno tempestivamente spento le fiamme. Una colonna di fumo nel frattempo aveva avvolto la zona, rendendo difficoltosa la circolazione. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ancora un autobus in. Dopo alcune settimane di tregua, nella serata di oggi, mercoledì 19 aprile, un bus Atac della linea 90 è andato improvvisamente a fuoco mentre attraversava piazza Monte Baldo, a Monte Sacro, a poca distanza dalla sede del III Municipio. Lesono divampate sul retro del mezzo pubblico, nel vano motore. L’autista, accorgendosi del rogo, si è fermato immediatamente, evitando problemi ai passeggeri. Colonna di fumo e problemi alla circolazione Sul posto sono intervenuti, su richiesta dello stesso autista, i vigili del fuoco del comando provinciale di, che hanno tempestivamente spento le. Una colonna di fumo nel frattempo aveva avvolto la zona, rendendo difficoltosa la circolazione. Gli agenti della polizia locale diCapitale, ...

