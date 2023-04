Burger di patate ripieni | la ricetta facile tutta da provare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 19 aprile 2023)di: semplici da fare, ottimi da mangiare! Volete preparare un secondo piatto che sia in grado di stupire i vostri ospiti? Ecco laper cucinare dei buonissimidi, perfetti da servire se avete a pranzo ospiti vegetariani. Ingredienti per fare glidiPer preparare dei buonissimidivi serviranno: 1 kg di80 grammi di formaggio grattugiato 30 grammi pane grattugiato 2 uova intere Un pizzico di sale fino da cucina ed un pizzico di pepe nero Q.b. di olio extravergine di oliva. Per il ripieno deglidivi ...