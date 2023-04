Buoni fruttiferi in lire: il rimborso di questi titoli vale una fortuna (Di mercoledì 19 aprile 2023) Poste Italiane ha riconosciuto ad un titolare dei Buoni fruttiferi postali risalenti all’anno 1989 il rimborso pari a oltre 50.000 euro. Ecco il caso. I Buoni fruttiferi postali da sempre sono considerati dai risparmiatori uno dei migliori strumenti di gestione del risparmio. I Buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti in due modi: la prima recandosi presso un ufficio postale, mentre la seconda sottoscrivendoli in forma telematica. Per quanto concerne i Buoni fruttiferi postali sottoscritti fisicamente, è necessario riscuoterli entro una determinata scadenza e prima che sia maturata la prescrizione. Tra la scadenza dell’ultima quota di interessi e il termine prescrizionale non possono trascorrere più di 10 anni. È ... Leggi su blowingpost (Di mercoledì 19 aprile 2023) Poste Italiane ha riconosciuto ad un titolare deipostali risalenti all’anno 1989 ilpari a oltre 50.000 euro. Ecco il caso. Ipostali da sempre sono considerati dai risparmiatori uno dei migliori strumenti di gestione del risparmio. Ipostali possono essere sottoscritti in due modi: la prima recandosi presso un ufficio postale, mentre la seconda sottoscrivendoli in forma telematica. Per quanto concerne ipostali sottoscritti fisicamente, è necessario riscuoterli entro una determinata scadenza e prima che sia maturata la prescrizione. Tra la scadenza dell’ultima quota di interessi e il termine prescrizionale non possono trascorrere più di 10 anni. È ...

