Bruxelles copre il 50% | ponte sullo Stretto | la vittoria di Matteo Salvini

(Di mercoledì 19 aprile 2023)ha incontrato Pat Cox, coordinatore della commissione Ue per il corridoio Ten-T scandinavo-mediterraneo. Il principale argomento di discussone è stato il, conche è pronta a coprire il 50% dei costi per l'aggiornamento degli studi sull'impatto ambientale dell'opera. Alla riunione erano presenti anche Renato Schifani e Roberto Occhiuto, rispettivamente governatori di Sicilia e Calabria, e si è approfondito il dossier a livello tecnico. “Sarà la più grande opera europea dei prossimi anni, un capolavoro di ingegneria”, ha assicuratoa Cox, con quest'ultimo che tornerà in Italia il prossimo ottobre. Dato che il tavolo aveva l'obiettivo di approfondire il discorso tecnico sul...

Tullio Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti ed esponente di Forza Italia, a tutto campo sul Ponte sullo Stretto. Sottosegretario, il Def nonil Ponte "Per non cadere nelle strumentalizzazioni delle opposizioni, è bene chiarire che il Def è un documento di programmazione finanziaria e non prevede lo stanziamento di risorse. Le ...La pubblicità dei privatiparte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi ... 'La destra attaccava la Ue e la Commissione Europea, e oggi, invece, guardacaso, vanno a......non ha copertura finanziaria) e proponendo al'allineamento del Pnrr con le politiche di coesione (altri 43 miliardi per il 2021 - 2027) e il Fondo per lo sviluppo e la coesione (che...

Il ministro del Lavoro Clerfayt: 'A Bruxelles poche donne lavorano ... Agenzia ANSA

Ecco i dettagli: Oggi il mercato Ue delle emissioni di CO2, il più grande del mondo, copre la grande industria e la produzione ... a fare fronte ai costi della transizione energetica. Nota a Bruxelles ...Bruxelles – Revisione del mercato del carbonio ... L’Ets è operativo in Unione europea dal 2005 e copre il settore energetico, industriale e i voli commerciali dentro l’Ue, obbligando poco più di ...