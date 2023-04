Brozovic-Onana, scintille durante il torello! Il 77 recidivo – TS (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ieri Marcelo Brozovic e Andre Onana stavano per essere i protagonisti di una scazzottata. I due sono stati poi separati dai compagni. Il croato, poi, pare essere recidivo nei comportamenti poco consoni alla vigilia di un match importante scintille – TuttoSport parla della quasi rissa tra Andre Onana e Marcelo Brozovic. L’episodio si è verificato ieri durante l’allenamento di vigilia di Inter-Benfica. Il croato ha reagito in maniera poco pacata a un intervento duro ma regolare del portiere camerunense durante il torello. I due sono stati separati dai compagni, ma le scene pubblicate dai media sottolineano il clima di tensione presente in casa Inter alla vigilia di un match spartiacque. Inoltre, non è la prima volta che il croato si atteggia in modo poco ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ieri Marceloe Andrestavano per essere i protagonisti di una scazzottata. I due sono stati poi separati dai compagni. Il croato, poi, pare esserenei comportamenti poco consoni alla vigilia di un match importante– TuttoSport parla della quasi rissa tra Andree Marcelo. L’episodio si è verificato ieril’allenamento di vigilia di Inter-Benfica. Il croato ha reagito in maniera poco pacata a un intervento duro ma regolare del portiere camerunenseil torello. I due sono stati separati dai compagni, ma le scene pubblicate dai media sottolineano il clima di tensione presente in casa Inter alla vigilia di un match spartiacque. Inoltre, non è la prima volta che il croato si atteggia in modo poco ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : #Inter, scintille #Onana-#Brozovic in allenamento, entrata dura di Onana su Brozovic nel torello, reazione del croa… - calciomercatoit : ??NERVI TESI IN CASA #INTER - VIDEO ??Andre #Onana spinge Marcelo #Brozovic durante il torello e la reazione non è d… - GoalItalia : Tensione durante il torello: scintille tra #Onana e #Brozovic ?? #InterBenfica - internewsit : Brozovic-Onana, scintille durante il torello! Il 77 recidivo - TS - - zavar0v : RT @GiokerMusso: ?? #Inter - Scintille e nervi tesi tra #Onana e #Brozovic: #Lukaku fa da paciere per dividere i due ?? @calciomercatoit http… -