Brozovic capitano in Inter-Benfica! Fiducia nonostante lite con Onana (Di mercoledì 19 aprile 2023) Brozovic scenderà in campo dal 1? in Inter-Benfica (qui le formazioni ufficiali). Il croato porterà la fascia da capitano sul braccio, nonostante la lite con Onana della giornata di ieri Fiducia – Marcelo Brozovic scenderà in campo da titolare in Inter-Benfica, sfida che deciderà quale dei due club sfiderà il Milan nelle semifinali di Champions League. Il capitano dei nerazzurri, per l’occasione, sarà ancora Marcelo Brozovic. Il croato, nonostante la lite con Onana in allenamento, nutre ancora la Fiducia del gruppo e dello staff tecnico. Una Fiducia che il numero 77 dell’Inter dovrà ripagare sul ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023)scenderà in campo dal 1? in-Benfica (qui le formazioni ufficiali). Il croato porterà la fascia dasul braccio,lacondella giornata di ieri– Marceloscenderà in campo da titolare in-Benfica, sfida che deciderà quale dei due club sfiderà il Milan nelle semifinali di Champions League. Ildei nerazzurri, per l’occasione, sarà ancora Marcelo. Il croato,laconin allenamento, nutre ancora ladel gruppo e dello staff tecnico. Unache il numero 77 dell’dovrà ripagare sul ...

