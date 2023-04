Bret Easton Ellis trasformerà il suo romanzo The Shards in una serie per HBO

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Un serial killer minaccia un gruppo di studenti di una scuola superiore per ricchi nella Los Angeles del 1981; il nuovodi, The, diventa unatv per HBO.si prepara a portare il suo nuovoThesul piccolo schermo. Lo scrittore adatterà la storia in unatv drammatica per HBO, come rivela Deadline. Lo scrittore firmerà la sceneggiatura insieme a Nick Hall e Brian Young. Thesegue un gruppo di privilegiati compagni di liceo di Los Angeles mentre un serial killer colpisce la città. La storia, ambientata nel 1981, ha dato vita a un podcast uscito l'anno scorso su Patreon....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RivistaStudio : Hbo ha deciso di trasformare in serie tv l'ultimo romanzo di Bret Easton Ellis, The Shards: prima di vederla però p… - prettynpossible : @marachute30 l'ultimo di bret easton ellis amico mi dice che è molto scream-esque - madmartx : @MenteLesbica Ottessa Moshfegh (Il mio anno di riposo e di oblio), Jeffrey Eugenides (Le vergini suicide), Chuck Pa… - AntonioDesiena1 : RT @giuliomeotti: Per Tarantino e Bret Easton Ellis, l’autocensura è la peggior forma di censura - giuliomeotti : Per Tarantino e Bret Easton Ellis, l’autocensura è la peggior forma di censura -

Ellis si prepara a portare il suo nuovo romanzo The Shards sul piccolo schermo. Lo scrittore adatterà la storia in una serie tv drammatica per HBO, come rivela Deadline. Lo scrittore ...... a ogni ambito dell'espressione e della vita maschile: per cui il maschio in quanto maschio, e bianco in particolare, diventa il ricettacolo di qualsiasi nefandezza, come ha raccontato...SeEllis in American Psycho , tra un massacro e l'altro, dedica un intero capitolo alla discografia dei Genesis, secondo lui "il miglior prodotto arrivato dall'Inghilterra nel corso degli ...

Bret Easton Ellis trasformerà il suo romanzo The Shards in una serie ... Movieplayer

Un serial killer minaccia un gruppo di studenti di una scuola superiore per ricchi nella Los Angeles del 1981; il nuovo romanzo di Bret Easton Ellis, The Shards, diventa una serie tv per HBO.Bret Easton Ellis's opus American Psycho is a disturbed satire of wealth, greed and the Reaganite 1980s and all they stood for – including the ear-splitting pop of Phil Collins and Huey Lewis. The ...