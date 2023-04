Brescia | teme di essere tradita | si presenta a casa del fidanzato e lo accoltella

Leggi su tpi

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Notte di terrore a, dove una donna ha tentato dire ilperchéva di. Il fatto è avvenuto tra sabato e domenica scorsa in un edificio di via Milano. Secondo quanto riporta Today, la 37enne si sarebbe precipatata indeldove era convinta di trovarlo con un’altra donna. Non appena le ha aperto la porta, lo ha aggredito con un coltello. L’uomo, che in realtà non era in compagnia di altre persone, è riuscito a proteggersi il volto con le braccia e ha solo riportato ferite superficiali. Le urla e le richieste di aiuto hanno attirato l’attenzione degli altri condomini, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Neanche l’arrivo dei carabinieri ha però placato la furia della 37enne romena, portata a ...