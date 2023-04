Bradisismo Pozzuoli | la città è cullata da un nuovo sciame

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Manuela09467313 : @elio_vito @UltimaGenerazi1 Vito lei conosce bene il bradisismo immagino. Di fatto è l’unica soluzione all’immersio… - antonellaa262 : La terra è tornata a tremare nell’area dei Campi Flegrei alle prime luci dell’alba ed è stata avvertita dai cittadi… - CarmelaFedele6 : @INGVterremoti un bel risveglio con varie scosse di cui la 2.8 è stata la più alta @INGVterremoti #bradisismo #pozzuoli - CarmelaFedele6 : #pozzuoli #bradisismo anche stamane sveglia con scossa. Dopo la tanta pioggia notturna mi aspettavo l'evento - juliano2272 : giornata con inizio frizzante ?? #terremoto #pozzuoli #bradisismo -

... è soggetta a una lenta e costante deformazione del suolo , fenomeno noto come "". Ed è ... come il golfo die la costa di Bagnoli ". Da gennaio di quest'anno, riporta ancora il ..."Dal 2011 a oggi abbiamo avuto un sollevamento di 101,5 centimetri nel Rione Terra di", ... Il fenomeno in atto, sottolinea Di Vito, ricorda molto da vicino l'ultima grande crisi di..."Dal 2011 a oggi abbiamo avuto un sollevamento di 101,5 centimetri nel Rione Terra di", ... Il fenomeno in atto, sottolinea Di Vito, ricorda molto da vicino l'ultima grande crisi di...

Quindi occorrerebbe strutturare una legge speciale per Pozzuoli e i comuni soggetti a bradisismo sulla falda riga del contenuto dell’ ordine del giorno che ho fatto approvare in parlamento sul ...Un nuovo sciame sismico è stato registrato la scorsa notte nella zona dei Campi Flegrei, interessata da mesi da fenomeni di sollevamento del suolo collegati al bradisismo. Le scosse rilevate dall'Ingv ...