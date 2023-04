Bradisismo Pozzuoli | la città è cullata da un nuovo sciame

La zona dei Campi flegrei è interessata da mesi da sciami sismici e da sollevamento del suolo, collegati al fenomeno del. Il piano in corso di aggiornamento coinvolge i Comuni di, ...... eventi collegati al fenomeno del. Molti i terremoti registrati, seppur di lieve entità:... Quello in corso di aggiornamento coinvolge i Comuni di, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, ...... collegati al fenomeno del. Il piano attuale Il piano in corso di aggiornamento coinvolge i Comuni di, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Giugliano, Marano e alcune zone del Comune ...

Pozzuoli senz’acqua da 24 ore, scuole chiuse, disagi e polemiche per l’avviso tardivo: condotta... Il Riformista

Il governatore della Campania ha fatto il punto sulla situazione dei Campi Flegrei spiegando che non c'è alcun allarme ma è "bene aggiornare il piano" ..."Stiamo lavorando all'aggiornamento del piano di allontamento dai Campi flegrei". Lo ha detto il presidente della Giunta Regionale, Vincenzo De Luca, precisando che non c'è alcun allarme ma è "bene ag ...