Botta e risposta tra Laura Pausini e Blanco: “Con l’autotune cantano cani e porci”. Il cantante: “Ascolto più volentieri Sfera Ebbasta” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Botta e risposta al vetriolo tra Laura Pausini e Blanco Botta e risposta tra Laura Pausini e Blanco: i due cantanti, infatti, hanno “duellato” a distanza a causa dell’autotune, ovvero il software che altera la voce di chi canta, spesso rendendola anche più intonata. Tutto è iniziato da un’intervista di Laura Pausini a Radio Italia in cui la cantante si è sfogata contro quegli artisti che utilizzano per l’appunto l’autotune. “Devo dirlo, scusate, ma adesso cantano cani e porci – ha dichiarato Laura Pausini – Ci sono nuovi ragazzi che lasceranno il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 aprile 2023)al vetriolo tratra: i due cantanti, infatti, hanno “duellato” a distanza a causa del, ovvero il software che altera la voce di chi canta, spesso rendendola anche più intonata. Tutto è iniziato da un’intervista dia Radio Italia in cui lasi è sfogata contro quegli artisti che utilizzano per l’appunto. “Devo dirlo, scusate, ma adesso– ha dichiarato– Ci sono nuovi ragazzi che lasceranno il ...

