Borse di studio e premi ai giovani meritevoli, in Campania il 15 maggio sarà la Giornata regionale del figlio

"Celebrare ogni anno, su tutto il territorio regionale, il diritto di ogni minore a vivere il proprio ruolo di figlio all'interno di una famiglia". È l'assunto che motiva l'istituzione, da parte della Regione Campania con apposita legge regionale approvata oggi in Consiglio regionale, della Giornata regionale del figlio. La data scelta è quella del 15 maggio. Un'idea proposta dal consigliere Psi nonché questore alle finanze del Consiglio regionale Andrea Volpe, che ha trovato larghissima condivisione da parte di numerosi consiglieri regionali della Campania convinti della necessità di promuovere l'essere figlio come "presupposto essenziale per un pieno sviluppo del minore"

