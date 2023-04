Borgo – Ubriaco in un bar litiga e aizza un pitbull contro i clienti

(Di mercoledì 19 aprile 2023) – Succede anche questo a Roma. Nel rione, in via degli Ombrellari, un romano di quarant’anni, completamente, ha primato con gli avventori e poi gli hatoil suonon dotato di museruola. Per fortuna il cane è stato più educato del padrone e nessun cliente del bar è stato ferito. Avvertiti i carabinieri, l’uomo ha insultato anche loro ed è stato denunciato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

