Bordon | «Inter | risultato confortante Entrare con mentalità giusta»

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Ivano, ex calciatore dell’, ha parlato su TMW Radio della squadra nerazzurra e della partita di Champions League odierna contro il Benfica. NOTTE EUROPEA – Ivanoha commentato in questo modo la situazione dei nerazzurri: «L’dovrebbe fare una gara di attenzione, sicuramente non attendista e concedendosi all’avversario. Io sceglierei a centrocampo Barella, Brozovic e Calhanoglu: lui è uno che in una squadra più difensiva serve abbastanza, poi con il possesso palla può cambiare il ritmo anche davanti. Sono convinto che l’ha unalle spalle, entrerà con lae porterà a casa la qualificazione. Darmian è un buon giocatore che si è adattato e sa fare ruoli, ha preso molta ...

Del resto nell'i nervi sono a fior di pelle. I nerazzurri crollano in campionato. Ma, complice la Pasqua, risorgono in Champions. Ivano, ex gloria della porta interista ci confessa: "...... Zenga è diventato il portiere titolare al secondo anno al suo club, perché l'era alla ricerca di un sostituto del precedente portiere, Ivano. Nel club lombardo Zenga ha vinto uno ...... una delle attrici più amate da Tarantino, interpreta la go - go dancing Nellyche balla su ... E, primuspares , Bruce Willis purtroppo oggi affetto da una demenza fronto - temporale che ...

L'ex portiere dell'Inter, Ivano Bordon, compie oggi 72 anni. Gli auguri dei nerazzurri per il compleanno della bandiera interista Lo storico portiere dell'Inter, entrato da poco a far parte della Inte