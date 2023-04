Booker - Durant show: i Suns oscurano i Clippers. Warriors: Green sospeso per il pestone a Sabonis (Di mercoledì 19 aprile 2023) Buone notizie per i Suns. Vincono Gara 2 con i tre fenomeni in evidenza: Booker segna 38 punti, Durant 25, Paul fa la differenza in volata. Erano spalle al muro dopo il k.o. di Gara 1 ed erano finiti ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Buone notizie per i. Vincono Gara 2 con i tre fenomeni in evidenza:segna 38 punti,25, Paul fa la differenza in volata. Erano spalle al muro dopo il k.o. di Gara 1 ed erano finiti ...

