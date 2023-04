Bonus edilizi: crediti ripartiti in 10 anni per imprese, banche e cessionari (Di mercoledì 19 aprile 2023) Bonus edilizi, si cambia ancora. Dal prossimo 2 maggio le imprese, le banche o altri cessionari titolari di credito da SuperBonus, sismaBonus e Bonus barriere architettoniche potranno ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati. A patto che si tratti di crediti per i quali è stata comunicata la prima opzione entro il 31 marzo di quest’anno. Per farlo basterà utilizzare una nuova funzionalità disponibile dal mese prossimo nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Lo comunica la stessa Agenzia in base al provvedimento firmato dal direttore Ernesto Maria Ruffini, in attuazione delle ultime norme della legge sui crediti dei Bonus ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 19 aprile 2023), si cambia ancora. Dal prossimo 2 maggio le, leo altrititolari di credito da Super, sismabarriere architettoniche potranno ripartire in 10non ancora utilizzati. A patto che si tratti diper i quali è stata comunicata la prima opzione entro il 31 marzo di quest’anno. Per farlo basterà utilizzare una nuova funzionalità disponibile dal mese prossimo nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Lo comunica la stessa Agenzia in base al provvedimento firmato dal direttore Ernesto Maria Ruffini, in attuazione delle ultime norme della legge suidei...

