Bonucci | che succede? I motivi che hanno diminuito il suo impiego

E' una stagione decisamente complicata quella che sta vivendo Bonucci; il centrale ha un minutaggio piuttosto ridotto. Ad inizio stagione Bonucci sarebbe dovuto essere uno dei leader della Juventus; nell'iniziale 4-3-3 di Allegri, il centrale era considerato la guida della retroguardia bianconera insieme a Bremer. Le cose si sono sviluppate in maniera completamente diversa e non solo per il fatto che la Juve è passata al 3-5-2, sistema di gioco che potrebbe essere utilizzato anche nella prossima stagione. Bonucci ha avuto un calo di rendimento piuttosto importante a causa, principalmente, di problemi fisici. Gli infortuni subiti dal centrale gli hanno impedito di avere un minutaggio elevato e di dare il contributo sperato. Assenza pesante considerando la sua importanza, a livello ...

