Bono Vox al San Carlo | prezzo biglietti e modalità di vendita

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVox, leader degli U2, porterà per la prima volta in Italia il suo spettacolo “Stories of Surrender” per un’unica tappa nel più antico teatro d’opera del mondo, il Teatro di Sandi Napoli, sabato 13 maggio 2023. L’artista sarà affiancato dalle musiciste Gemma Doherty (arpa, tastiera, voce) e Kate Ellis (violoncello, tastiera, voce), oltre che dal direttore musicale Jacknife Lee. Lo spettacolo sarà filmato e il pubblico sarà incoraggiato a celebrare gli ambienti storici di questo leggendario teatro d’opera con l’invito a indossare abiti formali per questa serata unica di “parole, musica e un po’ di follia…”. L’annuncio arriva in concomitanza con il ritorno dial Beacon Theatre di New York per 11 spettacoli che fanno seguito al grande successo riscosso l’anno scorso in Europa e in Nord America ...

Brutalmente onesto, divertente, romantico ma sempre pronto ad assumere le pose della rockstar aggressiva che da quasi mezzo secolo conosciamo, Paul David Hewson, 62 anni, il leader degli U2

