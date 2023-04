Bonan: «Inter-Benfica, pressione in più per il passaggio del Milan!» (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’Inter se la vedrà questa sera in campo a San Siro con il Benfica per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League (vedi articolo): le parole del giornalista Alessandro Bonan a Sky Sport. pressione ? Alessandro Bonan, a Sky Sport nel programma “Il Calcio è Servito”, ha detto la sua alla vigilia di Inter-Benfica: «L’Inter sbaglia solo se pensa di avere il 50% della qualificazione. Invece si è allo 0%. Si riparte da capo e l’Inter deve cominciare con questa mentalità, con grandissima pressione addosso. Che secondo me è aumentata dopo il passaggio alla semifinale del Milan (vedi articolo)». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’se la vedrà questa sera in campo a San Siro con ilper la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League (vedi articolo): le parole del giornalista Alessandroa Sky Sport.? Alessandro, a Sky Sport nel programma “Il Calcio è Servito”, ha detto la sua alla vigilia di: «L’sbaglia solo se pensa di avere il 50% della qualificazione. Invece si è allo 0%. Si riparte da capo e l’deve cominciare con questa mentalità, con grandissimaaddosso. Che secondo me è aumentata dopo ilalla semifinale del Milan (vedi articolo)».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...

