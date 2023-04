Bologna, offre hashish a una 17enne e ne abusa ai Giardini Margherita: 30enne arrestato (Di mercoledì 19 aprile 2023) Risale al 14 settembre 2022 la violenza sessuale che un uomo di 30 anni, arrestato, ha commesso su una ragazza 17enne con fragilità psichiche: è accaduto ai Giardini Margherita di Bologna, dove l’indagato ha fornito dell’hashish alla ragazza, la quale lo ha seguito in una zona del parco poco illuminata. Lì, il 30enne avrebbe abusato della giovane: a riportare la notizia è il Resto del Carlino. Lunedì 17 aprile, l’uomo, con precedenti, è stato interrogato dal pm Michele Martorelli, che ha coordinato le indagini dei carabinieri e ha respinto le accuse. L’indagato è difeso di ufficio dall’avvocato Alessandro Armaroli: durante l’interrogatorio, ha riferito di non conoscere la vittima e di non essere andato ai Giardini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Risale al 14 settembre 2022 la violenza sessuale che un uomo di 30 anni,, ha commesso su una ragazzacon fragilità psichiche: è accaduto aidi, dove l’indagato ha fornito dell’alla ragazza, la quale lo ha seguito in una zona del parco poco illuminata. Lì, ilavrebbeto della giovane: a riportare la notizia è il Resto del Carlino. Lunedì 17 aprile, l’uomo, con precedenti, è stato interrogato dal pm Michele Martorelli, che ha coordinato le indagini dei carabinieri e ha respinto le accuse. L’indagato è difeso di ufficio dall’avvocato Alessandro Armaroli: durante l’interrogatorio, ha riferito di non conoscere la vittima e di non essere andato ai...

