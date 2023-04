BMW Serie 5 - Pianale multienergia e design spigoloso per l'ottava generazione (Di mercoledì 19 aprile 2023) Superato il mezzo secolo di storia, la nuova BMW Serie 5 in arrivo nel corso del 2023 sarà il perfetto anello di congiunzione tra il passato e il presente della Casa tedesca. Dal momento che a Monaco hanno deciso di cavalcare la transizione tenendosi tutte le opportunità aperte, l'ottava generazione della berlina grande dell'Elica, sempre proposta pure in versione Touring a partire dal 2024, abbraccerà infatti tutte le tecnologie di propulsione attualmente disponibili: a partire da quelle più tradizionali, a benzina e diesel (elettrificate dal mild hybrid), passando per il plug-in, per arrivare infine all'elettrico puro della i5. Che sarà una variante dalla spiccata identità estetica, prevista anche per la Touring. Stessa base (ma evoluta). La staffetta tra il modello corrente, in carriera dal 2017 e identificato dalla sigla G30, e la ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 19 aprile 2023) Superato il mezzo secolo di storia, la nuova BMW5 in arrivo nel corso del 2023 sarà il perfetto anello di congiunzione tra il passato e il presente della Casa tedesca. Dal momento che a Monaco hanno deciso di cavalcare la transizione tenendosi tutte le opportunità aperte, l'della berlina grande dell'Elica, sempre proposta pure in versione Touring a partire dal 2024, abbraccerà infatti tutte le tecnologie di propulsione attualmente disponibili: a partire da quelle più tradizionali, a benzina e diesel (elettrificate dal mild hybrid), passando per il plug-in, per arrivare infine all'elettrico puro della i5. Che sarà una variante dalla spiccata identità estetica, prevista anche per la Touring. Stessa base (ma evoluta). La staffetta tra il modello corrente, in carriera dal 2017 e identificato dalla sigla G30, e la ...

