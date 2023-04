Blitz antidroga Cinque arresti tra Tor Vergata e Tor Bella Monaca

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 aprile 2023) – Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Frascati, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito miratipresso le note “piazze” di spaccio nei quartieri della periferia est della Capitale di Tore Tor. In manette sono finite 5 persone e nel corso di una attività sono stati sequestrati 56 chili di droga tra hashish e marijuana. Nella serata di ieri, nel corso di un controllo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno rinvenuto, in via Bitritto, all’interno dell’abitazione di una coppia di romani, rispettivamente di 70 e 59 anni, un ingente quantitativo di stupefacente, ben 50 chili di marijuana e ulteriori 6 di hashish, contenuti all’interno di un borsone. Dopo l’arresto i due sono stati condotti in ...