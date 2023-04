Blanco, l’ex Giulia Lisioli: “Mi ha dedicato una canzone? Non l’ho ascoltata, non me la sono sentita ma non grado l’abbia fatto per l’hype” (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’influencer Giulia Lisioli ha rilasciato un’intervista al TikToker Magnet Falco per parlare della canzone che il suo ex ragazzo Blanco, le ha dedicato. Il brano contenuto in ‘Innamorato‘, l’ultimo album del cantante bresciano, si intitola proprio ‘Giulia’ e racconta la fine della loro storia d’amore. “Siccome mi sono sentita interpellata sulla questione ho voluto chiarire, è giusto così”, ha dichiarato Lisioli, che ha quindi scelto di parlare nonostante la sua storia con Blanco sia finita da più di un anno, poco dopo Sanremo 2022. Durante l’intervista, Giulia ha confessato a Falco di non aver ascoltato la canzone:” Non me la sono sentita – ha detto – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’influencerha rilasciato un’intervista al TikToker Magnet Falco per parlare dellache il suo ex ragazzo, le ha. Il brano contenuto in ‘Innamorato‘, l’ultimo album del cantante bresciano, si intitola proprio ‘’ e racconta la fine della loro storia d’amore. “Siccome miinterpellata sulla questione ho voluto chiarire, è giusto così”, ha dichiarato, che ha quindi scelto di parlare nonostante la sua storia consia finita da più di un anno, poco dopo Sanremo 2022. Durante l’intervista,ha confessato a Falco di non aver ascoltato la:” Non me la– ha detto – ...

Blanco, la reazione dell'ex Giulia Lisioli al brano dedicato a lei: 'Mi ha spiazzato' Per quanto riguarda invece l'attuale fidanzata di Blanco, Martina Valdes , come l'ha presa che nel disco dedicato a lei ci sia anche una canzone dedicata all'ex Su TikTok ha parlato della questione: ...