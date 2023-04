Blanco, la sua ex Giulia Lisioli commenta il brano che lui le ha dedicato: “Sono rimasta spiazzata” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Circa una settimana fa è uscito Innamorato, il nuovo album di Blanco, dedicato – come affermato dallo stesso cantante – a Martina Valdes, la sua ragazza. Tuttavia, ciò che ha destato maggiore curiosità fra i suoi fan è stato un brano dal titolo Giulia. Nulla di strano, se non fosse il nome della sua ex storica, ovvero Giulia Lisoli. Blanco e Giulia Sono stati insieme per oltre due anni. La relazione dei due si è conclusa poche settimane dopo la vittoria di Blanco e Mahmood al Festival di Sanremo nel 2022 con il brano Brividi. Successivamente il giovane cantante è stato paparazzato in compagnia di Martina Valdes, sua attuale fidanzata. E proprio Martina è intervenuta in merito al brano “incriminato”, ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Circa una settimana fa è uscito Innamorato, il nuovo album di– come affermato dallo stesso cantante – a Martina Valdes, la sua ragazza. Tuttavia, ciò che ha destato maggiore curiosità fra i suoi fan è stato undal titolo. Nulla di strano, se non fosse il nome della sua ex storica, ovveroLisoli.stati insieme per oltre due anni. La relazione dei due si è conclusa poche settimane dopo la vittoria die Mahmood al Festival di Sanremo nel 2022 con ilBrividi. Successivamente il giovane cantante è stato paparazzato in compagnia di Martina Valdes, sua attuale fidanzata. E proprio Martina è intervenuta in merito al“incriminato”, ...

