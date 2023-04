Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsalute : “Bisfenolo A tra le cause dell’obesità nei giovani”: i consigli dell’esperta - infoitsalute : Bisfenolo A nei cibi: «Può provocare malattie autoimmuni». La molecola in lattine e contenitori di plastica - infoitsalute : Bisfenolo, allarme Efsa: «Nei cibi è rischio per la salute». È già vietato per i biberon - FGuardiella : Allarme Efsa, bisfenolo A nei cibi è rischio per la salute - infoitsalute : Allarme Efsa, bisfenolo A nei cibi è rischio per la salute -

...valutazioni periodiche sulla sicurezza delA. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) ha classificato la molecola come interferente endocrino. La Francia ne ha vietato l'uso...Salute a rischio con ilA: un nuovo studio dell'Efsa riesamina i valori ritenuti innocui della sostanza tossica presentecontenitori per cibi L'esposizione alA , una sostanza chimica che può migrare dagli imballaggi agli alimenti, può avere effetti nocivi sul sistema immunitario ed è un rischio per la ......il BPA utilizzatecontenitori per alimenti possono trasferirsi in piccolissime quantità negli alimenti che contengono. Presente in moltissimi oggetti di uso quotidiano L'esposizione al...

Bisfenolo A nei cibi, allarme dell'Efsa: "Dannoso per la salute". Ecco dove si trova Sky Tg24

Allarme Bisfenolo A: in quali alimenti si trova e quali sono i pericoli per la salute Diamo uno sguardo al nuovo studio Efsa.È arrivata una nuova valutazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sul bisfenolo, una sostanza chimica che può migrare dagli imballaggi ...