Bisfenolo A nei cibi | l’Efsa abbassa ancora la soglia giornaliera tollerabile Dove si trova e dove è vietato

Il Bisfenolo A (Bpa) era già sotto controllo da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa). Si tratta di una sostanza presente in combinazione con altre in plastiche e resine utilizzate spesso nei contenitori per alimenti e negli imballaggi. Alcuni residui si trovano anche in lattine e barattoli. Diversi studi hanno riscontrato la possibilità che Bpa migri dai contenitori agli alimenti, ragione per cui era già stata fissata una soglia minima giornaliera nei Paesi dell'Unione. Parliamo di un «interferente endocrino». In quanto tale oltre una certa dose il Bpa potrebbe alterare lo sviluppo del sistema ormonale, avendo effetti negativi anche nella fertilità. Inoltre è un fattore di rischio per cancro al seno e alla prostata, il diabete e varie cardiopatie. Da sempre la sostanza è sotto controllo

