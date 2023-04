Bisceglie evoca ricordi iconici | Final Four PuroBio Cup | la coppa più attesa

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Dulcis in fundo. Anche fosse soltanto un quarto bella come la passata stagione, sarebbe pazzesca. Gli eventi del futsal nella stagione regolare terminano con laItalia femminile, probabilmente la coccarda più, sia per il livello delle partecipanti e sia per il ricordo della passata stagione, sempre a. Fu semplicemente epica:Eight a un Falconara praticamente fuori ai quarti, vincente di rimonta a un soffio dai rigori in semi, trionfatore al PalaDolmen con una rete a 7” dal termine dei supplementari con uno stoico Statte.LE SEMII – Ma le premesse di quest’anno non sono da meno. Lazio-Kick Off, la prima delle semii in programma al PalaDolmen (ore 17:30), è infatti il remake dellae di Faenza nel 2019. Per le biancocelesti un ...