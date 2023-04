Birra | rutti e buonsenso | i consumatori cassano la Budweiser trans

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Alla fine ci salverà il vituperato Mercato? Non nel senso di forza oscura dedita al profitto dell’uomo sull’uomo ma come coacervo di forze, di attività, di vitalità, di imprevedibilità e di residuo buon senso delle umane genti, se ancora di umane ne restano. Una marca di, si mette in testa di fare uno spot oltre ogni woke, ogni politically correct, unessuale che impugna una lattina e, sorpresa, le vendite crollano: -5% in Borsa, un buco immediato da 5 miliardi. Il Mercato crea, il Mercato punisce: la gente, per quanto assuefatta, non ha capito perché avrebbe dovuto votarsi alla bevanda; immediatamente la Company ha ritirato lo spot proponendone un altro che, volendo, è agli antipodi, uno spot patriottico: chi beve Bud è un vero americano. Quasi quasi passavano dal ...