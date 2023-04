Biocarburanti - La BMW li usa già per il trasporto delle forniture

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Nelle ultime settimane si è parlato molto di e-fuel,insistenze tedesche o italiane per il loro inserimento nelle strategie europee per la decarbonizzazione, nello specifico nell'ormai famosa direttiva per lo stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035. I carburanti sintetici, però, sono una soluzione ancora lungi dal trovare un'applicazione industriale, mentre i combustibili di origine biologica, dove l'Italia ha già sviluppato una filiera produttiva per opera soprattutto dell'Eni, possono già essere sfruttati su larga scala. probabile che ne siano consapevoli anche in Germania, visto il progetto pilota avviato a dicembre scorso dal gruppo BMW: Infatti, il costruttore tedesco sta utilizzando per ildidei camion alimentati con HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), un ...